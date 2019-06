Nuovi arrivati al parco di Montecchio, nati due cuccioli di daino

Nati due cuccioli di daino a Montecchio

Non è di certo un evento insolito, ma vedere due nascite quasi contemporanee al parco di Montecchio è una gioia per grandi e piccini. La scorsa settimana infatti sono venuti al mondo due cuccioli di daino, entrambi maschietti. Di loro, come degli altri animali presenti nel recinto, si occuperà il custode e le Guardie Ecologiche.

Presto gli altri due maschi adulti verranno dati in custodia ad altri parchi limitrofi perché, soprattutto nel periodo degli accoppiamenti, possono diventare aggressivi e farsi del male. Inoltre, come spiegano le Guardie Ecologiche, è bene cambiare spesso i maschi per diversificare il sangue dei nascituri. Da qualche settimana, il parco ospita un'altra curiosità: una coppia di galline nane, della razza più piccola al mondo.