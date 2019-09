Nuovi autovelox a Cailungo

Già annunciati da mesi, arrivano in queste ore i nuovi autovelox sulle strade del Titano. Due colonnine, che ospiteranno al loro interno altrettanti rilevatori, sono state infatti collocate questa mattina a Cailungo, in Via Ca' dei Lunghi, nei pressi del Brico Io, uno per ogni senso di marcia. Cinque le zone in cui è prevista l'installazione dei dispositivi: per Borgo Maggiore, oltre a Cailungo, saranno montati davanti al centro uffici di Tavolucci e a San Giovanni; mentre a Fiorentino in zona Pianacci; infine, nel Castello di Faetano.