VIABILITÀ Nuovi autovelox: possibile cambio limite a Chiesanuova Il responsabile del settore viabilità AASLP Filippo Tamagnini non esclude inoltre che possano arrivare anche altri velox

Sono sette gli autovelox installati negli ultimi giorni in Repubblica. Il primo al confine di Dogana, già previsto nel progetto strade sicure avviato a settembre. Nuovi velox anche a Ventoso e San Giovanni, dove però è stato eliminato quello nei pressi dell'intersezione con Strada di Maiano, rimane invece quello nell'abitato. Ne guadagnano due anche i Castelli di Chiesanuova e Acquaviva. Nuovi box che, ad eccezione di quello di Dogana, sono tutti bidirezionali.

"Sono del tutto simili alle altre macchine - spiega Filippo Tamagnini, responsabile settore viabilità AASLP - in realtà uno era già stato installato anche in via Costa del Bello a Serravalle, l'unica peculiarità è che leggono la velocità su entrambi i sensi di marcia".

Gli occhi elettronici verranno attivati a breve, prima deve essere posizionata la segnaletica verticale in posizione visibile. Curiosità: l'autovelox nei pressi della piazza e della scuola elementare di Chiesanuova è stato posizionato in un tratto di strada con velocità massima di 30 chilometri orari ma il limite potrebbe cambiare.

"Il box - spiega Tamagnini - è stato montato in una zona dove vige la velocità massima di 30 km/h per un motivo di vicinanza al centro storico, non è detto che nell'ambito del Gruppo Lavoro Sicurezza Stradale visto che ora ci sarà questo nuovo dispositivo venga modificata questa velocità massima".

Sette quindi i nuovi velox ma potrebbero arrivarne anche altri: "Non è possibile escluderlo - afferma Tamagnini - perché tutte queste installazioni sono nate dal confronto fra le Giunte di Castello, il gruppo di lavoro sicurezza stradale e il Congresso che poi autorizza ogni singola installazione, per cui alcune giunte di castello mancano a questo confronto e quindi non è possibile escluderlo".

Nel servizio l'intervista a Filippo Tamagnini (Responsabile settore viabilità AASLP)

