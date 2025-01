Nuovi nati: Vittoria tra le bimbe e Leonardo e Tommaso tra i bimbi, i più gettonati 2024

L'etimologia del suo nome, dal latino, è colei che vince e difatti il nome 'Vittoria' è stato il più gettonato in assoluto nel trascorso 2024. Abbiamo chiesto allo Stato Civile sammarinese quali fossero i nomi più gettonati e, tra i 149 nuovi nati in territorio, trend purtroppo ancora in discesa (erano 191 nel 2023), vince con sette bimbe. Resiste al secondo posto Sofia, con sei fiocchi rosa all'Ospedale di Stato lo scorso anno, nome che da anni si piazza nel podio dei preferiti.

Non c'è invece un vincitore in campo maschile perché Leonardo e Tommaso si sono equamente spartiti il il gradino più alto del podio, con 5 preferenze a testa. Sono entrambi nomi che piacciono in Repubblica, evidentemente, dal momento che compaiono anche nelle statistiche degli anni passati. Il primo è risultato il più scelto anche nel 2023.

Il 2025 si è aperto con l'arrivo di Rebecca all'Ospedale di Stato. Con l'auspicio che possa essere un segnale positivo di ripresa della natalità sul Titano.