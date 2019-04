Nuovi orari per le farmacie del Titano

L’ISS ha riorganizzato le 7 farmacie: quella di Città sarà sempre aperta con orario continuato dalle 8:00 alle 19:30, 7 giorni su 7, festivi compresi, da Pasqua al 15 settembre e durante le festività natalizie. Nei restanti mesi avrà un turno unico dalle 9:00 alle 14:45 per 6 giorni, festivi esclusi. La farmacia di Faetano resterà aperta tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) con orario 8:00 – 13:45. In coincidenza con la presenza del medico del Castello. Gualdicciolo effettuerà il doppio turno con orario di apertura dalle 8:00 alle 19:30 il lunedì, martedì e giovedì, mentre nei restanti tre giorni della settimana effettuerà il turno mattutino dalle 8:00 alle 13:45. La farmacia di Fiorentino avrà 4 turni di apertura pomeridiani, tranne lunedì e sabato, con orario 8:00-19:30. Invariato invece l’orario della farmacia di Borgo Maggiore: previsti 6 giorni di apertura con orario continuato dalle 8:00 alle 19:30; dalle 8:00 alle 19:30 tutti i giorni (festivi esclusi), anche per la farmacia di Serravalle e l’apertura h24, 7 giorni su 7, della farmacia di Cailungo all’Ospedale di Stato.