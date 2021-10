Nuovi orari Uvap

La Direzione Generale della Funzione Pubblica e il Dipartimento Territorio ed Ambiente comunicano che si sono concluse le fasi di attivazione e trasloco dell’UO Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio – UPAV con sede presso l’edificio Admiral Point in località Dogana - via 3 Settembre 99, IV piano - scala E. L’UPAV va a ricoprire in maniera organica le funzioni che erano attribuite alla UOS Tutela dell’ambiente naturale e costruito e alla UOS Gestione ambientale del Dipartimento Prevenzione dell’ISS, nonché quelle dell’Ispettorato di vigilanza del territorio e dello Sportello energia dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia del Dipartimento Territorio e Ambiente. L’ufficio osserva il seguente orario: da lunedì a giovedì dalle 8.15 alle 18.00 venerdì dalle 8.15 alle 14.15 e può essere contattato all’indirizzo e-mail info.upav@pa.sm.

Cs Direzione Generale Funzione Pubblica