Nuovi programmi in palinsesto: al via The Coach e The Coach Kids

Una proposta originale e ambiziosa: arriva “The Coach – Leader di Grandi Talenti”, il nuovo talent show cross-disciplinare dedicato a canto, danza, recitazione e arti performative.

Da stasera, 21 marzo, ore 21.25 si parte con la prima puntata. Al centro del format non ci sono solo i concorrenti, ma soprattutto i coach: professionisti chiamati a costruire, guidare e valorizzare una squadra di artisti, un ruolo chiave che unisce competenze tecniche e capacità di leadership trasformando il talento in performance solide, credibili e televisivamente efficaci.

La competizione si gioca infatti su due livelli: da un lato gli artisti, dall’altro i coach stessi, che si sfidano nella capacità di selezionare, formare e motivare i propri team fino alla vittoria finale.

Esiste anche una versione under 14 del programma: “The Coach Kids”, in onda da domani e per ogni domenica alle 18:15. Uno show che unisce spettacolo, formazione e storytelling, offrendo al pubblico la possibilità di seguire da vicino l’evoluzione artistica dei concorrenti e le dinamiche emotive e professionali che nascono all’interno delle squadre. Insomma una piattaforma moderna e inclusiva capace di valorizzare i talenti emergenti e sostenere la crescita artistica sul territorio.







