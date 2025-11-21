L'ANNUNCIO Nuovi voli per Sofia e Katowice, Wizz Air investe sul Fellini: "Rimini pilastro della nostra espansione in Italia" Il primo esordirà il prossimo 8 giugno, ogni lunedì e venerdì. Il Rimini-Sofia partirà invece già il 31 marzo con una frequenza di tre voli a settimana

Nuovi voli per Sofia e Katowice, Wizz Air investe sul Fellini: "Rimini pilastro della nostra espansione in Italia".

Neanche il tempo di festeggiare l'arrivo del collegamento diretto tra Rimini e Budapest a partire da giugno 2026: Wizz Air, compagnia aerea low cost, punta forte sul Fellini e annuncia il raddoppio, a tutti gli effetti, della sua offerta voli nello scalo romagnolo. Oltre al collegamento operativo su Tirana (Albania), il più scelto dai passeggeri negli ultimi 2 anni, volerà da Rimini verso Katowice (Polonia) e Sofia (Bulgaria).

Il primo di questi esordirà il prossimo 8 giugno, sarà previsto ogni lunedì e venerdì, con biglietti a partire da 24,99 euro. Il Rimini-Sofia partirà invece già il 31 marzo con una frequenza di tre voli a settimana (martedì, giovedì e sabato). I biglietti per entrambe le rotte sono già disponibili sul sito della compagnia.

L'apertura delle rotte verso Katowice e Sofia non solo amplifica la scelta per i viaggiatori italiani, ma supporta attivamente il turismo bidirezionale verso la Riviera Romagnola, confermando l'attrattiva del territorio per il mercato dell'Europa Centro-Orientale.

Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare un ulteriore, significativo doppio annuncio su Rimini. La città si sta rivelando un pilastro importante per la nostra espansione strategica in Italia: queste nuove rotte verso Katowice e Sofia arrivano, infatti, pochi giorni dopo l'introduzione del collegamento con Budapest, rafforzando ulteriormente il ruolo di Rimini come snodo chiave tra l'Italia e l'Europa Centro-Orientale. Il nostro impegno rimane inalterato: offrire tariffe ultra-accessibili, più scelta e un'esperienza di viaggio di alta qualità per continuare a connettere l'Italia con il resto d'Europa e oltre”.

“Si allarga di settimana in settimana la rete di collegamenti europei del Fellini - ha commentato l’assessora regionale a Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni - con cui la Regione e il territorio stanno lavorando in stretta sinergia. Proprio ieri la promozione turistica regionale è rientrata dal workshop itinerante b2b “Buy Italy”, tenutosi a Varsavia, che ha visto la presenza di compagnie aeree, tour operator e giornalisti, un’importante opportunità per il mercato polacco. l collegamenti aerei sono la base su cui si fonda il Progetto di comunicazione e internazionalizzazione che stiamo portando avanti con i comuni della Provincia di Rimini”.

“Rimini continua a rafforzare il proprio ruolo di porta d’accesso internazionale - ha dichiarato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - e l’annuncio di questi due nuovi collegamenti Wizz Air per la prossima primavera-estate rappresenta un segnale concreto della crescita del nostro aeroporto e dell’attrattività del territorio. Sono rotte che ampliano le opportunità di scambio turistico ed economico e che danno ulteriore sostanza alla collaborazione fra Airiminum, Apt Servizi e i Comuni della Riviera nel percorso di sviluppo dello scalo riminese".



[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: