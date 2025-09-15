LETTERA Nuovo anno scolastico, Lonfernini: “Solo investendo in istruzione costruiremo il futuro del Paese” Il Segretario all'Istruzione scrive agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Segretario di Stato all’Istruzione Teodoro Lonfernini si rivolge con una lettera agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale, sottolineando il valore di questo momento come occasione di rinnovata responsabilità e di crescita collettiva. “Un nuovo anno scolastico sta per aprire le sue porte, donando a tutte le studentesse e agli studenti sammarinesi un’infinità di opportunità. Questo momento rappresenta molto più di una semplice ripresa: è l’avvio di un viaggio fatto di scoperte, emozioni, relazioni autentiche e, soprattutto, di crescita condivisa.” L’avvio dell’anno viene presentato come passaggio ordinato e condiviso, a testimonianza della centralità della scuola nella comunità.

In un’ottica di attenzione all’intero percorso educativo, il Segretario evidenzia il ruolo dei servizi 0-6 e del primo ciclo. “Ai più piccoli, che al nido e alla scuola dell’infanzia vivono il delicato momento del primo distacco dalla famiglia, va il mio più sincero incoraggiamento.” “Agli alunni delle scuole elementari, che si avvicinano con curiosità ai primi apprendimenti, auguro meravigliose esperienze di scoperta.” Tale richiamo viene accompagnato dalla riaffermazione della funzione orientativa dei primi anni, essenziale per lo sviluppo delle competenze di base e dell’autonomia personale.

Il messaggio prosegue includendo l’intero secondo ciclo: “Ai ragazzi delle scuole medie, impegnati a esplorare nuovi orizzonti attraverso una vasta gamma di materie, dico: continuate a nutrire la vostra sete di sapere.” “Ai giovani delle scuole superiori, che consolidano conoscenze e competenze per costruire il proprio futuro, rivolgo il mio più caloroso sostegno.” L’orizzonte è quello di un sistema capace di valorizzare il merito e il successo formativo, in coerenza con le priorità dell’istruzione pubblica.

Un passaggio centrale riguarda il personale scolastico, al quale Lonfernini riconosce il ruolo fondamentale di guida e sostegno: “La scuola vive grazie all’energia, alla competenza e alla cura quotidianamente messe in campo da chi vi lavora con cuore e responsabilità.” Un ringraziamento particolare va anche al personale amministrativo e ausiliario, il cui contributo “spesso discreto e silenzioso è indispensabile per il buon funzionamento della scuola e il benessere di tutti.” In questo quadro istituzionale, si ribadisce l’importanza di professionalità, aggiornamento continuo e spirito di servizio.

Alle famiglie il Segretario rivolge un invito esplicito alla corresponsabilità: “È nella sinergia tra Stato, scuola e famiglia che si costruisce un percorso educativo solido e coerente.” L’appello si lega alle sfide che il sistema scolastico affronta: la crisi demografica, la transizione digitale e i cambiamenti sociali. Conferma l’impegno a mantenere classi equilibrate, a rafforzare l’offerta extrascolastica e a garantire un sistema inclusivo ed efficiente, con particolare attenzione ai bisogni educativi, culturali ed emotivi di ciascun alunno.

Il Segretario pone l'accento sulla necessità di politiche pubbliche vigili e orientate alla qualità, al fine di preservare standard elevati e di rafforzare il sistema educativo come pilastro imprescindibile della comunità. “Solo investendo in istruzione e formazione - scrive - potremo costruire un futuro solido e ricco di speranza per il nostro Paese.”

Il messaggio si conclude con un augurio agli studenti di ogni ordine e grado, chiamati ad affrontare l’anno con curiosità e coraggio: “Vivete questo anno come un’opportunità unica di crescita, di scoperta e di confronto. Siate curiosi, coraggiosi e aperti al nuovo.” In tale prospettiva, dirigenti e insegnanti vengono richiamati a promuovere un ambiente di apprendimento sereno, fondato su responsabilità, partecipazione e rispetto reciproco.

Leggi la lettera del Segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini



