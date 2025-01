SAN MARINO Nuovo bando di reclutamento per volontari della Protezione Civile, Falcioni: “Siete la spina dorsale del corpo” Rispetto al 2021, aggiunge Falcioni, abbiamo un volontariato più strutturato vista l'istituzione dell'unione di volontariato di Protezione Civile sammarinese.

Dopo 3 anni di intensa attività ed esperienze la Protezione Civile di San Marino apre una nuova campagna di reclutamento per volontari dei Gruppi dei Castelli. Fino alle 13:30 del 6 marzo sarà passibile presentare domanda redatta utilizzando il modello pubblicato online su gov.sm.

"Indubbiamente i volontari di protezione civile sono una spina dorsale - afferma Pietro Falcioni, capo Protezione Civile San Marino - non sarebbe una vera Protezione Civile se non ci fossero i volontari. Dopo il 2021, dall'uscita del Decreto Delegato, si fa un ulteriore bando, dopo quattro anni, perché abbiamo avuto diverse e numerose richieste per aderire nuovamente al volontariato.

Nel servizio l'intervista a Pietro Falcioni (Capo Protezione Civile San Marino)

