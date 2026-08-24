Nuovo bando per agenti corpi di Polizia, aperte le iscrizioni: requisiti, criteri, posti disponibili

Un processo di selezione nuovo e più strutturato, volto a reclutare personale sempre più qualificato e valorizzarne le attitudini, per far fronte alle esigenze di sicurezza di una società complessa e in evoluzione. Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso-concorso destinato all'arruolamento di agenti per i corpi di polizia sammarinesi. Ridefiniti i criteri di valutazione, ora allineati a quelli delle forze di polizia europee: sono previste delle prove preselettive fisiche come corsa, piegamenti e salto in alto, al termine delle quali saranno selezionati 50 candidati. Per loro, un percorso formativo di 60 ore con esame finale, specializzato sulle sfide più importanti che le forze dell'ordine affrontano, in un'era di minacce complesse: crimini informatici, violenza di genere e sui minori, reati finanziari.

Il concorso inizialmente coprirà 12 posti di lavoro a tempo indeterminato tra gendarmi, guardie e agenti di polizia civile, ma sarà anche stilata una graduatoria di merito di durata triennale da cui si potrà attingere per future esigenze di organico. "È un concorso che mira ad alzare il livello qualitativo degli arruolati, sia dal punto di vista delle doti e delle qualità fisiche, ma anche per quanto riguarda quello della preparazione professionale, anche da un punto di vista degli studi acquisiti. Questo perché i tempi cambiano ed evolvono, ed è necessario che anche la sicurezza abbia un'evoluzione che sia adeguata alle nuove sfide che la criminalità e il terrorismo internazionale ci pongono", spiega il generale Maurizio Faraone, comandante della Gendarmeria. "Così come la nostra società evolve e cambiano le dinamiche sociali, cambiano le esigenze anche di sicurezza. È un corso concorso che cerca di rispettare questa esigenza e che si prefigura ogni volta di aggiungere qualche tassello in più per avere dei corpi sempre più specializzati e sempre più professionali", gli fa eco il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari.

Lo scopo, migliorare ancora i numeri che vedono San Marino al primo posto tra i luoghi più sicuri per i viaggiatori in solitaria e sul podio europeo per numero di agenti ogni 100 abitanti. "Anche se i risultati sono belli e ci danno soddisfazione non sono un traguardo: sono uno stimolo per lavorare e fare meglio. E il desiderio che ho voluto condividere con il collega e coi comandanti in questo bando è proprio di cominciare dal bando a lavorare su un miglioramento qualitativo", afferma Andrea Belluzzi, segretario di Stato agli Interni.

Tra i requisiti ci sono il diploma di scuola secondaria superiore, la cittadinanza o residenza sammarinese, il possesso delle patenti B e A. Le iscrizioni, in modalità telematica attraverso il portale Pa, saranno aperte fino alle 18 di lunedì 28 settembre.

Nel servizio le interviste al generale Maurizio Faraone, comandante della Gendarmeria, e ai segretari di Stato agli Esteri e agli Interni, Luca Beccari e Andrea Belluzzi







