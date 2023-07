Nuovo box autovelox sulla via per San Marino Il limite da rispettare è di 50 chilometri orari

Nuovo box autovelox sulla via per San Marino.

Provenendo da Mercatino Conca in direzione del Titano, è possibile percorrere una strada che collega la Repubblica, via per San Marino. Lungo quel tratto è stato impiantato da un paio di giorni un nuovo box per autovelox di colore grigio. Il limite di velocità da rispettare è di 50 chilometri orari.

