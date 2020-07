Nuovo caso Covid-19, tutti negativi i tamponi effettuati sui contatti

L’Istituto per la Sicurezza Sociale, rende noto che, dopo i controlli sanitari e l’indagine epidemiologica avviata sul caso di positività al Covid-19 identificato ieri, non si segnalano al momento altri casi di infezione. La persona positiva al virus si trova in isolamento domiciliare ed è in buone condizioni di salute. A scopo cautelativo sono state adottate tre quarantene sui contatti stretti, seppure risultati negativi al test molecolare. In totale sono 10 i tamponi effettuati, tra familiari, parenti e contatti dell’assistito, e tutti hanno dato esito negativo.