Nuovo caso di morbillo a San Marino

È stato riscontrato su una persona entrata in contatto con la donna ammalatasi al ritorno da un viaggio intercontinentale. A distanza di ormai due settimane, è il solo episodio di contagio che risulti al momento in territorio. L'Istituto Sicurezza Sociale, per evitare ulteriori rischi di contagio, ha messo in campo una sessione straordinaria di vaccinazioni. Tra ieri e oggi 20 persone si sono immunizzate al morbillo.