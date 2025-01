ITALIA Nuovo Codice della Strada: caos sui monopattini. Ecco cosa cambia per i sammarinesi “Una volta stabilite le regole definitive in Italia – rassicura il segretario ai Trasporti Marco Gatti – ci adegueremo per permettere ai sammarinesi di muoversi con il loro monopattino anche in Italia”

I controlli con il nuovo Codice della Strada non guardano in faccia nessuno: nemmeno Babbo Natale. I Carabinieri lo hanno fermato in provincia di Padova e gli hanno ritirato la “slitta”, tra la costernazione dei bambini. Si trattava di un furgoncino addobbato da un gruppo di genitori di una scuola per un tour di auguri tra le case, che in seguito è risultato avere il nulla osta della Polizia locale per circolare. Forse un eccesso di zelo, e il Codacons lancia l'allarme: “Senza un reale aumento dei controlli, si rischia una stangata per pochi”. Anche sulle due ruote – quelle dei monopattini – non finiscono i problemi. La spada di Damocle rischia di sgonfiarle: dall'entrata in vigore delle nuove regole, il 14 dicembre, sono crollate vendite e noleggi, come spiega Alleanza per la mobilità sostenibile, no profit che raggruppa associazioni di produttori e consumatori.

"Non sappiamo più se c'è o non c'è quest'obbligo di targare veicoli e di conseguenza assicurarli - commenta Luigi Gabriele per conto dell'associazione - , perché oggettivamente il Codice detta l'obbligo, ma non ha ancora emanato i cosiddetti decreti attuativi. Quindi c'è una grande confusione, il cui risultato è che nessuno acquista più monopattini e c'è un crollo incredibile delle vendite. E anche le società di sharing stanno lamentando un crollo incredibile del numero di veicoli noleggiati. Le aziende che offrono questo servizio nelle grandi città probabilmente si troveranno o a ridimensionare il servizio e di conseguenza licenziare il personale o abbandonare completamente le città italiane perché non ci sono più le condizioni per la sostenibilità economica".

Al momento non c'è omogeneità sulle sanzioni. In alcune città fioccano le multe, ad esempio, per mancanza del casco, mentre in altre le forze dell'ordine attendono i decreti attuativi. Già, perché al momento non è chiaro quando arriveranno indicazioni precise dal Ministero dei Trasporti su targa e tipo di assicurazione necessaria. E per i residenti a San Marino? Se i nuovi limiti per neopatentati sulle auto di grossa cilindrata non interessano i possessori di patente sammarinese, le regole sui monopattini sì: chi vive sul Titano e vuole circolare oltre confine dovrà avere targa e assicurazione. Tutto rimane però fermo in attesa dei decreti attuativi: al momento non esistono nemmeno le targhe. “Una volta stabilite le regole definitive in Italia – rassicura il segretario ai Trasporti Marco Gatti – ci adegueremo per permettere ai sammarinesi di muoversi con il loro monopattino anche in Italia”.

Nel video l'intervista a Luigi Gabriele, Alleanza per la mobilità sostenibile

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: