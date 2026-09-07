Nuovo comandante Gendarmeria, Beccari: "Valutiamo potenziali profili, condivideremo quando saremo pronti"

È un dossier cruciale per la sicurezza del territorio la scelta del futuro comandante della Gendarmeria. Tema all'attenzione della politica dopo che, di recente, Maurizio Faraone ha espresso la volontà di anticipare, per motivi personali, la scadenza naturale del mandato. Incarico che sarebbe comunque terminato il prossimo anno per raggiunti limiti di età.

Ancora non c'è una data di addio. Dallo stesso Faraone la disponibilità a rimanere fino alla nomina del successore. Istituzioni al lavoro per individuare il nuovo comandante. “Stiamo valutando potenziali profili - afferma il segretario agli Esteri, Luca Beccari – che, quando saremo pronti, condivideremo”. Nessuna anticipazione, dunque, sulla scelta di una figura che dovrà gestire questioni complesse, visto che, come spiega lo stesso Beccari, “la professionalità del Corpo di polizia in questi anni è cresciuta moltissimo”. A ricoprire l'incarico è, storicamente, un militare dei Carabinieri. Bisognerà, quindi, capire se si proseguirà con questa tradizione.

Nei giorni scorsi, lo stesso comandante ha espresso la propria gratitudine alle istituzioni sammarinesi, tramite una nota. Riminese, classe '61, Faraone vanta una lunga carriera nei Carabinieri. Tra i diversi incarichi ricoperti nel tempo quello negli organismi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la direzione dell'Interpol a San Marino nel 2007, fino all'incarico di comandante della Gendarmeria nel 2015 e la riconferma del 2023.

Nelle scorse ore il ringraziamento di Libera “per l'impegno e la dedizione” dimostrati in questi anni. Nel prossimo futuro andranno in pensione anche i comandanti di Polizia Civile e Guardia di Rocca, ricorda il Partito. Da qui un monito: “la scelta dei nuovi comandanti – avverte Libera - non può essere lasciata al caso, né tantomeno a logiche estranee al merito”, vista l'importanza della sicurezza del territorio.







