Nuovo container in partenza a settembre per lo Zambia

Un nuovo carico della solidarietà. Marino Pelliccioni, dell'Associazione Amici di padre Marcellino, ha avviato l'ennesima raccolta di materiale destinata allo Zambia. Pc, zainetti e astucci per la scuola, indumenti per le varie fasce d'età grazie alla generosità di diverse realtà del territorio. Il container partirà a settembre.

"Siamo in procinto di partire con l'ennesimo container, - racconta Pelliccioni - questa volta andrà in Zambia. Approfitto dell'occasione per ringraziare chi collabora e crede in quello che faccio anche io. Praticamente ho del materiale del nostro ospedale di Stato, ho 40 computer della Cassa di Risparmio, tanti zaini di una grossa cartoleria di San Marino che ha messo in piedi l'idea di consegnare lo zaino usato per avere la possibilità di uno sconto sul nuovo, tanto abbigliamento preparato dalle donne di San Michele, dalla casa d'accoglienza e quant'altro. Speriamo a settembre di poter partire con il container".

Nel video l'intervista a Marino Pelliccioni, Associazione Amici di Padre Marcellino.










