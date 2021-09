Nuovo decesso da Covid a San Marino: è il primo da aprile

Un nuovo decesso da Covid a San Marino: dopo sei mesi in cui in Repubblica non si registravano vittime, una delle persone ricoverate in ospedale è deceduta per complicazioni legate al virus. Sale quindi a 91 il numero di morti a San Marino per Coronavirus. Calano intanto i positivi nel territorio, che dai 36 registrati venerdì scendono a 27, con tre pazienti ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva.

