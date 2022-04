COVID-19 Nuovo decesso sul Titano, ma il Casale La Fiorina è Covid-free Da ieri, tutti negativi gli ospiti della RSA

Nuovo decesso sul Titano, ma il Casale La Fiorina è Covid-free.

È una donna di 87 anni quella deceduta in settimana in Ospedale per cause legate al Covid. La 115esima vittima da inizio pandemia. Dati forniti dall'ISS su due fronti quello giornaliero e quello su base settimanale. Nella giornata di ieri 37 nuove positività rilevate su 242 tamponi con un tasso di positività del 15,29%. Negli ultimi 7 giorni, invece, 251 nuovi casi con un tasso di positività nella settimana lievemente più alto: del 16,65%. Nello stesso periodo, 258 guarigioni che portano a 362 gli attualmente positivi. Sul fronte ospedalizzazioni: 10 i ricoveri di cui tre in terapia intensiva. Se già da giorni nessun paziente del Casale la Fiorina risultava ricoverato in Ospedale, da ieri, con la negativizzazione anche dell'ultimo ospite, la RSA è totalmente Covid Free.

In Italia, intanto, ieri il Ministro alla Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che regola l'utilizzo delle mascherine al chiuso, dal primo maggio. Prorogato l'uso 'fino al 15 giugno' in alcuni ambiti: tra cui trasporti locali e a lunga percorrenza, ospedali presidi sanitari e Rsa; cinema e teatri, palazzetti, locali di intrattenimento e musica. In altri luoghi di lavoro 'senza distinzione tra pubblico e privato', sarà solo raccomandata. Sempre dal primo maggio, archiviata anche la stagione del green pass. “Il Governo ha scelto la gradualità – commenta il sottosegretario Costa – dopo il 15 giugno, se il quadro lo permetterà, allenteremo ancora, eliminando l'obbligo di mascherina in ogni luogo e situazione. Mentre la CEI ne raccomanda l'uso alla Messa e la comunità scientifica invoca prudenza, calo nei contagi sul dato quotidiano: 58.861 positivi, oltre 10mila in meno, con un tasso del 15,4%. Ancora 133 le vittime, ieri 131. 371 le terapie intensive, in calo di 11 unità. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sotto quota 10mila.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: