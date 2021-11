DECRETO Nuovo decreto Covid in vigore da oggi: misure più stringenti per locali al chiuso e discipline sportive Accesso libero in negozi e ristoranti con mascherina obbligatoria per avventori e operatori

È stato promulgato nella serata di ieri il Decreto - Legge 11 novembre 2021 n. 188 che delinea le norme di prevenzione del contagio in vigore dal oggi e fino al 10 dicembre 2021. Il decreto - sottolinea il Congresso di Stato - interviene con misure più stringenti laddove negli ultimi tempi si sono verificate dinamiche che agevolano la potenziale diffusione del contagio: locali da ballo, sale giochi, bowling. Oltre ad essere confermato l'uso della mascherina, per accedere sarà necessario presentare o il San Marino Digital Covid Certificate, disponibile sul Fascicolo Sanitario elettronico di tutti i vaccinati assistiti ISS; Carta di Vaccinazione AntiCovid-19; certificato anticorpale; certificato di avvenuta vaccinazione; EU Digital COVID Certificate; certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’ISS, presso le farmacie sammarinesi, o presso strutture sanitarie accreditate, nell’arco delle ultime 48 ore per tampone antigenico e 72 ore per tampone molecolare.

Il possesso di uno di questi documenti è necessario anche per l’accesso alle manifestazioni, incluse quelle sportive, gli spettacoli, gli eventi di intrattenimento, le feste ed eventi che prevedano il ballo; la pratica di discipline sportive collettive o individuali di contatto, oltre agli allenamenti in cui è previsto l’utilizzo promiscuo di attrezzature.

Tutte le altre attività economiche e di ristorazione come supermercati, bar, negozi, ristoranti e palestre private, restano accessibili senza l’obbligo di certificazione o tamponi mentre è obbligatorio l’utilizzo della mascherina per gli operatori e gli utenti dai 12 anni in su. Nei locali in cui vengono somministrati cibi e bevande, la mascherina deve essere indossata all’entrata, all’uscita e durante ogni spostamento interno.

Il nuovo Decreto raccoglie l’appello del Direttore Regionale dell’OMS per l’Europa che, il 4 novembre scorso, ha sollecitato le autorità sanitarie e politiche a riconsiderare le cosiddette “misure sociali” quali i test, il distanziamento, la ventilazione degli spazi interni e l’utilizzo di mascherine. Misure che, accanto alla rapida, equa e generalizzata vaccinazione, sono in grado di prevenire la recrudescenza del Covid-19, evitano chiusure diffuse e dannose e soprattutto garantiscono la libertà di continuare a vivere la propria vita convivendo con il virus ma contenendolo.

Il Congresso di Stato nella nota stampa ricorda anche alcuni numeri utili: per sintomi sospetti di Covid: 0549.994144 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00) oppure segnalazione.contatti@iss.sm; per problemi relativi agli spostamenti in Italia e all’estero e aeroporti, Dipartimento Affari Esteri 0549 882337; per consegna medicinali, spesa e servizio cinofilo, Protezione civile 0549 883401- 883402.

