PANDEMIA Nuovo decreto Covid: probabile circolare esplicativa per orientarsi tra le innumerevoli casistiche Lavoro: super green pass solo per sanitari, socio-sanitari e badanti che operano all'Ospedale

È in arrivo una circolare esplicativa del Congresso di Stato per chiarire dubbi e interpretazioni dell'ultimo decreto Covid. Di certo, il green pass rafforzato – ottenibile esclusivamente con la vaccinazione o la guarigione – servirà solo ad una categoria ristretta di lavoratori ovvero i sanitari, i sociosanitari e le badanti che operano in Ospedale. L'obbligo di green pass – ottenibile anche con tampone negativo – è invece previsto per i dipendenti di bar, ristoranti, mense, bed and breakfast, agriturismi, hotel e strutture ricettive. Per gli avventori dal 17 al 30 gennaio sarà necessario il green pass rafforzato e successivamente il green pass base. Green pass rafforzato, fino al 30 gennaio, anche per i trasporti di linea ma non per quello scolastico anche oltre confine.

Molteplici le casistiche e per avere un quadro chiaro è utile lo specchietto dell'allegato 2 del decreto. Possibile anche una nuova circolare Iss sulle tempistiche e le regole delle quarantene. Al momento i positivi, asintomatici, che hanno ricevuto il booster o completato la vaccinazione da meno di 4 mesi, sono liberi dalla quarantena dopo una settimana, con test antigenico negativo. Per gli altri la quarantena è più lunga e termina, anche senza tampone d'uscita, dopo un massimo di 21 giorni. Il doppio molecolare d'uscita dopo tre settimane è invece richiesto per i soggetti in condizioni di immunodepressione ritenute critiche. I familiari contatti stretti di positivi, se non vaccinati, devono fare quarantena e tampone d'uscita dopo 10 giorni, mentre se vaccinati o guariti, non dovranno fare la quarantena ma seguire alcune raccomandazioni di cautela, rispettando ovviamente l'isolamento del convivente positivo.

