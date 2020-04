Nuovo decreto: guida ai comportamenti da tenere nella circolare esplicativa

Dopo l'introduzione delle nuove regole, in vigore dal 20 aprile fino al 4 maggio, dal Governo arrivano una serie di istruzioni su come comportarsi. Nella circolare esplicativa viene indicato che l'uso di mascherine e guanti è “obbligatorio”. Chi esce di casa deve averli a disposizione e indossarli quando incontra altre persone o se entra in luoghi chiusi, ad esempio supermercati e farmacie.

Sul fronte della vita personale, nelle “situazioni di necessità” e tra gli “spostamenti per motivi di salute”, quindi tra le azioni concesse, rientrano le attività motorie entro 200 metri dall'abitazione e il camminare sempre entro 200 metri con prescrizione del medico nel caso in cui il soggetto non sia autosufficiente e abbia bisogno di un accompagnatore. I minori potranno fare movimento se accompagnati da un solo genitore, tutore o affidatario nel rispetto degli stessi limiti di spazio. Attività motorie permesse anche nell'area verde vicina al Servizio minori per le persone disabili, accompagnate se minorenni. Nell'elenco rientrano anche gli “spostamenti indispensabili” per raggiungere l'altro genitore o affidatario di un figlio minorenne o viceversa; in caso di separazione o divorzio le modalità sono previste dal giudice.

Nella circolare si ricorda che non sono consentite le attività ludiche all'aperto e che è vietato l'assembramento di persone. Gli animali domestici possono essere portati fuori casa per il tempo necessario alle loro esigenze e nelle vicinanze dell'abitazione. Consentite le attività agricole e gli spostamenti verso i terreni, con autodichiarazione. La circolare ricorda che l'attività edilizia di manutenzione e di finiture è consentita negli appartamenti dei condomini, se non abitati.

In supermercati e farmacie si può andare massimo due volte a settimana; i controlli sono affidati alle forze dell'ordine. Per evitare file, supermercati e alimentari potranno anche predisporre un servizio di ordinazione della spesa via mail, telefono o sms; ci si presenterà, poi, per ritirarla. Agenti della polizia civile potranno essere all'ingresso degli uffici pubblici per identificare l'utente, verificare la prenotazione e misurare la temperatura corporea.



Clicca qui per scaricare la nuova autocertificazione valida dal 20 aprile