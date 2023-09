POLITICA ITALIA Nuovo decreto sul contrasto al disagio giovanile giovedì in Consiglio dei ministri In Senato via libera all'accordo in materia radiotelevisiva tra Italia e San Marino. La soddisfazione della senatrice Spinelli (Fratelli d'Italia)

Accordo in materia radiotelevisiva tra Italia e San Marino, via libera dal Senato, dove in Aula è intervenuta la senatrice Spinelli, già sindaca di Coriano. E mentre alla Camera il ministro Ciriani riferisce che l'Italia otterrà il pagamento della terza rata del Pnrr da 18 miliardi e mezzo di euro all'inizio di ottobre, si inizia a parlare di manovra finanziaria con la prima riunione di maggioranza. La Lega, nella fattispecie Salvini, assicura compattezza. Allo studio nuovi sostegni contro il caro-bollette, bonus benzina contro il caro-carburanti e un'ulteriore stretta sul superbonus. Domani si riunisce il Consiglio dei ministri, all'ordine del giorno anche il decreto sul contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità: previsto l'avviso orale e il daspo urbano per i minori di 18 anni. Mille euro di multa ai genitori, se il minore è ammonito dal questore. Rieducazione con lavori gratis per i minori, e fino a 2 anni di carcere se il figlio non va a scuola.

Nel servizio le interviste a Domenica Spinelli, senatrice Fratelli d'Italia; Manlio Messina, deputato Fratelli d'Italia; Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle

