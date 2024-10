Immagini dall'inaugurazione

A Santa Mustiola l'inaugurazione di un nuovo defibrillatore, installato in Piazza Marino Capicchioni. Uno strumento salvavita di ultima generazione, comprato grazie al generoso contributo della popolazione. È registrato nel database regionale, risultando operativo per il 118 sammarinese. Alla cerimonia presenti il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni e il Capitano di Castello di Città Alberto Simoncini, assieme all'Associazione Santa Mustiola.