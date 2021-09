Nuovo dispositivo medico al reparto di Oncologia: eviterà la caduta dei capelli ai pazienti sotto chemioterapia

Fornire un supporto fondamentale per le persone affette da malattie tumorali: il nuovo apparecchio dell'Ospedale di San Marino va incontro a una problematica che spesso affligge i pazienti sottoposti a chemioterapia, la caduta dei capelli. Il macchinario, inaugurato alla presenza dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, ha proprio la capacità di ridurre nettamente il rischio di alopecia, grazie a un caschetto che essi indosseranno proprio durante i trattamenti. Un grande supporto, hanno detto il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta e la Direttrice dell'Iss Alessandra Bruschi, considerando che la perdita di capelli è uno dei sintomi che più segna i pazient

[Banner_Google_ADS]



L'acquisto del macchinario, del quale potranno avvalersi le pazienti oncologiche affette da tumori al seno e tumori ginecologici, ma utilizzabile anche per pazienti maschi, è stato possibile grazie all'aiuto dell'Associazione Oncologica Sammarinese, e in particolare grazie alla dottoressa Maria Rosaria Bigotto, che alla sua scomparsa ha lasciato una soma considerevole all'associazione, usata per l'acquisto dell'apparecchio.

Nel video le interviste a Raffaella Bracci, responsabile del reparto di oncologia, e Maria Grazia Angeli, Presidente dell'Associazione Oncologica Sammarinese

[Banner_Google_ADS]













I più letti della settimana: