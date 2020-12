Nuovo doppio riconoscimento internazionale per l'architetto Muscioni

Sentiamo Enrico Muscioni

Un 2020 visto sotto una luce diversa, pieno di positività e soddisfazioni per l'architetto sammarinese Enrico Muscioni che conquista l'ennesimo premio internazionale: due riconoscimenti dall'International Property Awards, marchio di eccellenza di fama mondiale. Contrariamente ad ogni altra competizione, in cui è l'interessato a candidarsi, in questo caso è stata proprio un'organizzazione Londinese a contattando direttamente l'architetto, per chiedere di presentare al concorso due suoi lavori. I due progetti, in territorio sammarinese, hanno ottenuto il massimo dei voti, vincendo così il primo premio degli European Property Awards nelle due categorie miglior interno e miglior Villa di Architettura.





La premiazione, "Virtual Red Carpet", si terrà l'11 Dicembre, e Muscioni non nasconde un po' di rammarico per lo svolgimento online della cerimonia che, solitamente in uno storico palazzo di Londra, sarebbe stata - dice - più emozionante. I suoi progetti ed il suo stile hanno già ricevuto, in anni passati, svariati riconoscimenti in ambito architettonico e di design d'interno, a livello Nazionale ed Internazionale. "Ogni concorso - spiega - è una valutazione del proprio percorso e lavoro svolto".