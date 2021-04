COVID-19 Nuovo focolaio al Casale La Fiorina: contagiati due ospiti che avevano fatto da poco il richiamo vaccinale Vaccini, da lunedì prenotazioni aperte per tutta la popolazione over 18

Dopo due giorni di saldo positivo tra nuovi casi e guarigioni, il rapporto si ricapovolge seppur con numeri bassi: 11 positività riscontrate ieri contro 8 guariti, che da inizio pandemia risultano in tutto 4.419. 440 in totale i positivi attivi. Salgono a 40 i ricoveri, ieri erano 33: nelle stanze di isolamento si trovano 30 persone; 10 in terapia intensiva, satura all'83%. Lieve flessione invece nel numero delle persone seguite a domicilio: sono 400, 3 in meno di ieri. Non si registrano nuovi decessi.

Un piccolo focolaio si è però sviluppato recentemente al Casale La Fiorina: tre positivi, tra cui due ospiti contagiati proprio a ridosso dell'avvenuta somministrazione della seconda dose di vaccino. Rientrano, infatti, nei 9 casi a cui faceva riferimento, ieri, il Direttore generale Alessandra Bruschi in conferenza stampa. Sono entrambi asintomatici: per evitare però di riaprire la zona rossa all'interno della struttura, sono stati ricoverati nelle stanze di isolamento presso l'Ospedale.

Sul fronte della campagna vaccinale, effettuate ieri 832 somministrazioni di vaccini, di cui 124 prime dosi e 708 richiami. Una precisazione: in generale, pochissime le fiale andate sprecate, meno di dieci, e comunque a causa di incidenti tecnici. Aperte, intanto, da oggi le prenotazioni per la fascia 50 – 54 anni. Come per le prenotazioni precedenti, è altamente consigliato l’utilizzo del servizio on-line accessibile dalla home page dell’ISS nella sezione “Servizi On-line”. Per prenotare è comunque disponibile anche il servizio telefonico al numero CUP dedicato (0549 994905).

E da lunedì mattina potranno prenotarsi anche tutte le fasce di popolazione a partire dai 18 anni. “In previsione dell’alto numero di richieste, - fa sapere l'Iss - potrebbero volerci anche alcuni giorni prima di ricevere la comunicazione con data e ora di somministrazione. La Direzione assicura comunque, che tutte le prenotazioni per la prima dose saranno esaudite entro il mese di aprile”.

A giorni ci saranno novità anche sui certificati di avvenuta vaccinazione, dopo la seconda dose: probabilmente già lunedì la popolazione riceverà tutte le informazioni relative alla tessera che si sta mettendo a punto.

Infine, dopo il caso dell'influencer di Riccione che ha dichiarato pubblicamente di essere venuto a San Marino per vaccinarsi a pagamento con lo Sputnik, l'ISS assicura che “tutte le dosi di vaccino somministrate sono tracciate e che anche quelle ancora stoccate sono state ricontate e ricontrollate e che non risultano somministrazioni a persone senza codice ISS e neppure fiale mancanti”. Tali uscite sui social in questi giorni hanno provocato numerose chiamate da parte di italiani che – come anticipato ieri - chiedono di poter venire a San Marino per vaccinarsi a pagamento, ma ciò – viene ribadito, infine - non è possibile”. "Ulteriori indagini - riporta una nota - sono state avviate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale che si riserva anche di agire a propria tutela nelle sedi più opportune".

