SICUREZZA SUPERSTRADA Nuovo guardrail, Giuliana Barulli direttore AASLP: "Scelta che garantisce maggiore sicurezza e rispetto norme" Tra gli interventi per una maggiore sicurezza della superstrada novità anche sui dispositivi salva motociclisti.

Completata l'installazione a Dogana, nel tratto dal confine di stato sino al sottopassaggio dell'Atlante, del nuovo guardrail sui social si sono scatenate critiche riguardo la struttura e in particolare l'illuminazione led integrata.

"Il dato di partenza - spiega Giuliana Barulli, Direttore AASLP - è che l'attuale guardrail sulla nostra superstrada non è idoneo a svolgere la sua funzione. L'illuminazione centro strada su pali non è a norma in quanto, in caso di incidente, l'impatto può essere rovinoso non solo per il conducente che urta contro il palo ma anche per chi si trova dall'altra parte della strada. Dovrebbe essere protetto da un sistema guardrail in grado di attutire l'urto con un'adeguata distanza cosa che le dimensioni della nostra superstrada non permettono. Oltretutto l'illuminazione non è obbligatoria e dovendo stabilire un ordine di priorità nel mettere in sicurezza la superstrada il guardrail ha la precedenza. Non è possibile installare il guardrail in aderenza al palo perché non otterrebbe la sua certificazione e anche volendo mantenere i pali, quindi installare il guardrail nella distanza libera tra palo e palo non garantisce comunque l'ottenimento del certificato di omologazione. Il disagio dell'illuminazione led in caso di pioggia, gestibile con una riduzione della velocità, verrà molto attenuato nel momento in cui completeremo la manutenzione del manto stradale con il nuovo asfalto come fatto nel primo tratto dopo il confine".

Tra gli interventi per una maggiore sicurezza della superstrada novità anche sui dispositivi salva motociclisti: "Non esistono ad oggi sul mercato barriere spartitraffico come la nostra omologate con i dispositivi salva motociclisti. Ad ogni modo il produttore della barriera che abbiamo installato e sta certificando questa barriera anche con il dispositivo salva motociclista ed appena sarà pronta l'omologazione provvederemo ad installarla".

Nel servizio l'intervista a Giuliana Barulli (Direttore AASLP)

