Nuovo libro dell'avvocato Lonfernini sulla Carta dei Diritti. L'intervista: “Il futuro del Paese non è tranquillo”

Nuovo libro per l'avvocato Luigi Lonfernini: un volume dedicato alla Carta dei Diritti sul fronte dei principi etico-morali, socio-economici e politici. Lonfernini, che nella sua vita ha ricoperto la carica di Capitano Reggente oltre che di membro del Congresso e consigliere, nel libro ripercorre i principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese con richiami anche alla storia dell'attuale Repubblica.

La pubblicazione è legata al Dipartimento di economia, scienze e diritto dell'Università e il libro è disponibile, in omaggio, anche in alcune filiali della Bac. Nell'intervista a Rtv, Lonfernini dà un suo giudizio sulla Carta, parla di separazione dei poteri, del ruolo istituzionale dei Capitani Reggenti che, dice, "sono stati emarginati". In chiusura, una riflessione personale sul futuro del Paese. Futuro che, afferma, "non è tranquillo. La politica ha creato delle situazioni negli ultimi 20 anni: doveva intervenire, in qualche modo, per limitare l'appetito di troppa gente". Questa dinamica, prosegue, "ha coinvolto tutti, con un gran silenzio, e oggi ne paghiamo le conseguenze".



