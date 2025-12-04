LAVORO Nuovo portale Labor: candidature con un click, anche da smartphone Alla Segreteria al Lavoro la presentazione dell'implementazione del portale Labor. Evoluzione in chiave tecnologica e di efficienza. Il Segretario al Lavoro sottolinea l'impegno “per una piena maturità digitale dei servizi dedicati all'occupazione”

Servizio digitale strategico di incontro tra domanda e offerta di lavoro, il portale della Pa LABOR si aggiorna, si fa più accessibile ed efficace. Nuova operatività dal 2 dicembre, con funzioni semplici per agevolare il collegamento tra lavoratore e imprese. Un nuovo pulsante consentirà a chi cerca lavoro l'invio diretto del curriculum, la registrazione della propria candidatura, la prenotazione diretta di un colloquio. In parallelo, i datori di lavoro potranno consultare in autonomia le candidature, visualizzare i profili, richiedere un incontro. Al passo con i tempi, accanto alle modalità tradizionali di fruizione, Labor si rinnova dal lato tecnologico, divenendo consultabile anche da tablet e smartphone con una leggibilità immediata e una navigazione intuitiva. Il Segretario per il Lavoro, Alessandro Bevitori parla di “un upgrade importante, mirato alla semplificazione dei servizi, riducendo tempi di risposta e passaggi burocratici. Cittadino e impresa al centro – dice – dando risposte alle dinamiche di un mercato del lavoro in costante mutamento e nell'impegno della Segreteria per la piena maturità digitale dei servizi dedicati all'occupazione”.

Solo un primo passaggio frutto della collaborazione tra Segreteria e Uffici: “E' stato proprio un lavoro di squadra – dice il Segretario Particolare, Stiven Ciacci - tra la Segreteria di Stato per il Lavoro, l'Ufficio per il Lavoro e il Ciscop, che ci ha supportato in tutto. E' l'inizio di un percorso, perché il Labor è un servizio completamente dedicato nell'ambito del lavoro. Questo è il primo step, ma ce ne saranno altri”. Il Direttore dell'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive Maurizio Neri guarda all'evoluzione del Labor sul fronte dell'adesione alle normative vigenti, nella garanzia di trasparenza e tracciabilità. “L'applicativo Labor è un applicativo nato 12 anni fa con un certo tipo di esigenze. Lo abbiamo adattato alle nuove tecnologie, cercando di renderlo fruibile sullo smartphone, sul telefono cellulare. Procederemo con questa innovazione e ci aspettiamo i suggerimenti e le criticità che potranno venire fuori dall'utilizzo quotidiano di questa nuova modalità di servizio”.

Nel video, le interviste a Stiven Ciacci, Segretario Particolare Segreteria per il Lavoro e a Maurizio Neri, Direttore Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive

