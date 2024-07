Nuovo triennio di lavoro per il neo eletto Direttivo della Consulta per l'Informazione Confermato Roberto Chiesa presidente, veterano al terzo mandato e gran parte dei consiglieri

Si apre il nuovo triennio di lavoro per il neo eletto Direttivo della Consulta per l'Informazione. Confermato Roberto Chiesa presidente, veterano al terzo mandato, e gran parte dei consiglieri. Escono Michele Giardi e Roberto Boccalatte ed entrano Jeffrey Zani e Sara Serafini. Confermati Antonio Fabbri segretario, Giacomo Barducci tesoriere ed i consiglieri Sara Bucci, Marco Cardinali, Franco Cavalli e Davide Giardi. Le elezioni oggi, nella sala del Castello di Borgo, dove la Consulta è solita riunirsi, in attesa di una sede ufficiale.



"Grazie a tutti per la fiducia che condivido con il Consiglio direttivo uscente, che ha lavorato bene, anche alla luce dei risultati di oggi e con quello nuovo, che si accinge a iniziare la sua attività - commenta Roberto Chiesa, presidente della Consulta - Gli obiettivi sono quelli di tenere l'allerta sempre accesa sulla libertà di stampa e su eventuali tentativi di venire a "tirare le giacchette" da parte di qualcuno. Noi diciamo sempre che i colleghi che lavorano liberi sono la prima garanzia per i cittadini, che sono i nostri primi datori di lavoro"

Si continua a lavorare sulla formazione e sul mutuo riconoscimento con l'Ordine italiano, percorso non ancora concluso per una serie di criticità come la composizione, per due terzi di nomina politica, della Autorità Garante e la sua competenza sanzionatoria rispetto alle condotte dei giornalisti. E anche sulla legge che disciplina il settore dell'informazione e dei media c'è ancora da fare, sottolinea il Direttivo, per agevolare l'esercizio della professione.

"Una legge con un approccio innovativo e coraggioso. Andremo comunque a proporre alla Segreteria alcuni emendamenti, cose di tipo tecnico, per facilitare la professione e dare il nostro contributo per poterla migliorare" conclude Chiesa.

L'intervista a Roberto Chiesa, presidente Consulta per l'Informazione

