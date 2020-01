TERRITORIO Nuovo Ufficio del Turismo, Canti: “Rivedere il progetto per evitare il taglio dei due alberi”

La Segreteria al Territorio ha deciso di rivedere il progetto della nuova sede dell'Ufficio del Turismo, che sorgerà al posto dell'ex Ambulatorio di Città. Stefano Canti, durante un incontro col direttore dell'Azienda per i Lavori Pubblici e il direttore facente funzione dell'Ufficio Progettazione, ha dato mandato di trovare una nuova collocazione all'ascensore. Questo, secondo il progetto in essere, avrebbe portato infatti all'abbattimento di due alberi: un cedro e un acero. Decisione che, lo scorso agosto, aveva prodotto ulteriori critiche dopo quelle scaturite dal taglio degli alberi in via Paolo III per far posto ad un nuovo marciapiede. Quello precedente era di fatto impraticabile. Lo scorso marzo l'ex Segretario Michelotti spiegava che il progetto si era reso necessario non solo per garantire una maggiore accessibilità e abbattere le barriere architettoniche ma anche per problemi delle piante legati alla poca ossigenazione dell'apparato radicale.



