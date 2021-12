SAN MARINO Nuovo weekend per il Natale delle Meraviglie, tra mercatini e divertimento

Nuovo weekend per il Natale delle Meraviglie. Turisti e visitatori tornano sul Titano per godere dell'atmosfera natalizia della manifestazione, con le sue attrazioni e le luminarie in centro. Diversi, infatti, i punti di Città dove grandi e piccoli possono divertirsi, dalla pista di pattinaggio alla Cava dei Balestrieri al "Bosco Incantato" al Campo Bruno Reffi, da Piazza della Libertà con l'opera d'arte sul Pianello ai punti panoramici. Sono alcuni dei luoghi di un evento caratterizzato anche dai mercatini, tra prodotti da bere e da mangiare e artigianato artistico.

