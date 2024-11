Obbligo gomme invernali: dal 15 novembre al 15 aprile

Dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025, con una deroga di 30 giorni, scatta l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere le catene a bordo. L’obbligo non si applica a chi utilizza gomme 4 stagioni o pneumatici con indice di velocità pari o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.

L’utilizzo delle gomme invernali è necessario su strade extraurbane e autostrade segnalate con appositi cartelli bianco-azzurri o verde-bianchi. Anche all’interno dei centri abitati, i comuni possono imporre il cambio gomme in caso di condizioni meteo avverse.

In alcune zone montane, l’obbligo è esteso dal 1 novembre al 30 aprile. Le sanzioni per chi non rispetta questa norma vanno da 41 a 161 euro nei centri abitati e da 85 a 338 euro sulle strade extraurbane e autostrade. I pneumatici invernali garantiscono maggiore sicurezza adattandosi meglio alle condizioni stagionali.