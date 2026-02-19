Obbligo rinuncia alla cittadinanza d'origine. SdS Andrea Belluzzi: “Un atto di maturità istituzionale”

La naturalizzazione senza rinuncia a San Marino è realtà. Provvedimento, spiega la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, che segna un passaggio di fondamentale rilevanza per l’ordinamento del Titano, sancendo ufficialmente l'abolizione dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine per coloro che intendono acquisire quella sammarinese. “Questa riforma è un atto di maturità istituzionale – afferma il Segretario di Stato Andrea Belluzzi - una scelta politica che riconosce la complessità della società odierna ed un passo in avanti decisivo per una Repubblica che vuole essere sempre più inclusiva, moderna e consapevole del proprio ruolo nel contesto internazionale”.

Non sono mancate le reazioni dei partiti politici. Per il PDCS, non si tratta di un distacco dalla tradizione o dalla storia sammarinese, ma di una scelta che prende atto di una realtà già consolidata: nelle famiglie con genitori di cittadinanze diverse, la doppia cittadinanza d’origine che viene trasmessa ai figli, è da tempo un fatto naturale e la presenza di doppi cittadini è ormai ampia e strutturale.

Il PSD ritiene che questa scelta abbia un valore politico e umano: “La cittadinanza non è una pratica amministrativa, ma di appartenenza, storia e identità; proprio per questo, quando diventa troppo rigida, può “fare male” alle persone e alle famiglie”. L’appartenenza, aggiunge, non si misura cancellando un’altra appartenenza.

RETE esprime soddisfazione per aver contribuito fattivamente a rimuovere “quella norma odiosa”, scrivono, che ci allontanava da un'idea moderna e inclusiva di paese: “L’approvazione di questa legge è un grande traguardo e un po’ di merito ce lo prendiamo”.

“Abbiamo convintamente sostenuto il superamento dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza d’origine in caso di naturalizzazione – scrive Domani Motus Liberi - ritenendolo un adeguamento necessario a un contesto internazionale profondamente mutato e un atto di equità verso chi sceglie consapevolmente di legare il proprio futuro alla nostra Repubblica”.







