Obesità, un sammarinese partecipa a uno studio sui pregiudizi legati al peso nei futuri nutrizionisti

“Volere è potere” anche quando l'intenzione è quella di perdere peso e se non si riesce a dimagrire i motivi sono legati alla pigrizia e alla poca autodisciplina. Sono questi alcuni dei pregiudizi più diffusi, anche tra i futuri professionisti sanitari. Ecco perché un ricerca internazionale ha sottoposto un questionario a circa 200 studenti di nutrizione, italiani e spagnoli, per valutare lo stigma legato all'obesità. Lo studio è stato condotto dai ricercatori di università italiane, quella di Urbino, la Federico II di Napoli e la telematica Pegaso, e internazionali. Tra loro anche il professore sammarinese Giordano Zonzini. "L'idea è stata la seguente: proviamo a valutare i futuri professionisti sanitari, cioè quelli che andranno a contatto con persone con obesità, per vedere se lo stigma è presente - ha spiegato Giordano Zonzini, nutrizionista e professore dell'università di Urbino - e in caso affermativo per diffondere consapevolezza alle future classi mediche su cosa sia innanzitutto lo stigma, quanto sia diffuso, come ridurlo ed evitarlo al fine di garantire un percorso di cura che sia più empatico possibile".

Dai risultati è emerso che più della metà degli studenti ha atteggiamenti ostili nei confronti delle persone obese. "Ci sono delle differenze legate al sesso biologico - ha detto Alexander Bertuccioli, medico e professore dell'università di Urbino -: i soggetti di sesso biologico femminile generalmente tendevano ad avere stigma inferiore rispetto a soggetti di sesso biologico maschile". In particolare gli studenti italiani rispetto a quelli spagnoli si sono rivelati più stigmatizzanti. "All'aumentare del livello di istruzione negli studenti iscritti alla laurea magistrale lo stigma diminuiva - ha aggiunto il professor Zonzini -, aprendo un barlume di speranza sul fatto che diffondere consapevolezza e conoscenza sullo stigma possa effettivamente ridurre poi la possibilità che questo stigma venga praticato in futuro".

