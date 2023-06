Occhio a truffe e raggiri: ecco la guida delle Associazioni Consumatori

Le tre Associazioni dei Consumatori sammarinesi hanno predisposto una guida per tutti i cittadini per tutelarsi di fronte a truffe e raggiri che vengono compiuti via telefono, attraverso SMS o telefonate. Occhio alle telefonate sospette - Se un utente riceve una telefonata da una persona che si identifica come la sua banca o istituto di pagamento e chiede di effettuare operazioni, occorre non fidarsi.

Non fornire mai credenziali, dati sensibili o PIN usa e getta; non dare seguito a richieste di conferma dallo smartphone. Occhio agli SMS sospetti, se un utente riceve un SMS da un numero di telefono che si identifica come il proprio istituto di pagamento e chiede di cliccare su un link, non fidarsi e ignorare il messaggio.

Attenzione alla truffe via SMS o via telefono - Se si ricevono SMS o telefonate allarmanti che informano ad esempio del fatto che il conto o l'app sono associati a dispositivi sconosciuti o che chiedono conferma di eventuali transazioni, non cliccare sul link

Non permettiamo a nessuno di rubare il nostro potere digitale: scegliamo con cautela a chi affidiamo i nostri dati, ribadiscono Associazione Sportello Consumatori, ASDICO, UCS.

Smishing (SMS phising), è una forma di attacco informatico che utilizza messaggi di testo (SMS) per ingannare le persone e ottenere informazioni personali o finanziarie. Si tratta di un link che apparentemente arriva da un mittente affidabile, e all'utente viene chiesto di rivelare informazioni riservare, ad esempio le proprie credenziali. Anche in questo caso diffidare dal cliccare sui link ricevuti e non fornire mai dati.

Vishing (voice phising), è una forma di attacco informatico che utilizza la voce, invece della posta elettronica o dei messaggi di testo. È pericoloso perché gli attaccanti possono utilizzare metodi per falsificare il numero di telefono da cui proviene la chiamata, facendo apparire che la telefonata provenga da una fonte affidabile. Anche in questi casi non fornire mai credenziali, dati sensibili e PIN usa e getta, e riagganciare.

La guida è consultabile sulle pagine web e Facebook delle tre associazioni.