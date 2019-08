Oculistica: cresce il servizio ambulatoriale a San Marino. Nel 2018 eseguite più di 25mila prestazioni

Una visita oculistica

Sempre più sammarinesi scelgono il servizio ambulatoriale di oculistica della Repubblica, sia per la professionalità del personale sanitario che per le nuove tecnologie offerte dall'Ospedale. Nel 2018 le prestazioni ambulatoriali oculistiche sono state 25586, quelle ortottiche 3600 e gli interventi chirurgici eseguiti 1256.

Ma uscire ed entrare dall'acqua, stare ore sotto il sole ed esposti al vento forte per abbronzarsi o fare sport favorisce il relax però è un pericolo per i nostri occhi: sensibili ai raggi solari, alla salsedine e alla brezza estiva tanto da contrarre facilmente irritazioni e fastidi. Gli occhiali da sole sono indispensabili e si sa, ma uno qualsiasi per proteggere la vista non basta. Ma quale lente da sole è più utile a salvare la vista dai raggi solari? Abbiamo intervistato a riguardo il Direttore di Oculistica dell'Ospedale di Stato Alessandro Mularoni, che ci spiega anche l'importanza di saper prevenire le irritazioni.

Nel video l'intervista al Direttore di Oculistica dell'Ospedale di Stato Alessandro Mularoni