Oculistica sammarinese: ottimi riscontri fuori confine. In cantiere nuovi progetti sulla miopia

Nel video l'intervista ad Alessandro Mularoni, Responsabile Servizio Oculistica ISS.

Un contributo di sostanza quello che l'equipe oculistica dell'Istituto Sicurezza Sociale, centro di eccellenza guidato dal Dott. Alessandro Mularoni, ha garantito di recente nell'ambito di tre eventi concomitanti, di particolare importanza, che si sono tenuti a Rimini: tra questi il V Convegno "Occhio alla superficie... del miope" e il Congresso annuale STUEMO 2022.

Aggiornamento costante e formazione come punti fermi, l'equipe oculistica sammarinese guarda con soddisfazione agli sviluppi della rete di contatti creata con università italiane e ospedali stranieri proprio nell'ottica di incentivare gli scambi fra medici. Ma non solo: si lavora per portare avanti progetti unici per il trattamento della miopia.

