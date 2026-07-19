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Odissea: anche una sammarinese nella troupe di Christopher Nolan

Si tratta di Letizia Fabbri, 34 anni, residente a Fiorentino, scelta come stuntwoman nel kolossal

di Maria Letizia Camparsi
19 lug 2026

Dalla piccola Repubblica al set di uno dei film più attesi degli ultimi anni. C'è anche un po' di San Marino nell'Odissea di Christopher Nolan. A portarla sul grande schermo è Letizia Fabbri, 34 anni, residente a Fiorentino, scelta come stuntwoman nel kolossal che ha attraversato mezzo mondo per raccontare il viaggio di Ulisse, in chiave moderna e personale. Le riprese del film – con un budget di 250 milioni di dollari, il più alto di sempre per il regista - sono durate circa 6 mesi tra Los Angeles, Italia (nell'isola di Favigana), Marocco, Grecia, Scozia e Islanda. Proprio in quest'ultimo Paese è entrata in gioco la stunt sammarinese, chiamata dal coordinatore italiano Gabriele Ragusa, su incarico della produzione: serviva una controfigura con caratteristiche fisiche simili a Elliot Page. Anche se poi i ruoli ricoperti saranno altri. Due settimane sulla costa sud dell'isola di ghiaccio e di fuoco, per partecipare all'iconica scena sulla spettacolare spiaggia di sabbia nera. Il momento in cui l'eroe omerico incontra le anime dei soldati caduti: Fabbri interpreta uno di loro. Lei e altri stunt riemergono dalla sabbia. Appare poi tra la folla di guerrieri che inseguono il condottiero e i suoi uomini in fuga. Dei quindici stuntman operativi in Islanda, soltanto quattro erano italiani. Lei l'unica sammarinese.

"È stata un'esperienza molto interessante, molto bella, che mi rimarrà per sempre - racconta Fabbri -. Quello che abbiamo fatto sono state principalmente azioni che normalmente attori o comparse non possono fare, quindi cose un po' più pericolose. Ho provato anche l'ebrezza appunto di essere tra quelli che escono dalla sabbia, che nel film si vede benissimo, e poi rincorrevamo gli attori principali".

Ma a colpirla non sono state solo le scene spettacolari. Sul set, racconta, Christopher Nolan crea un clima di grande collaborazione. Niente divismo: il regista segue le riprese sempre dietro la cinepresa, sul campo, mentre attori come il protagonista Matt Damon si fermano volentieri a scambiare qualche parola con la troupe. E in quell'ambiente internazionale, Letizia ha fatto conoscere anche San Marino ai colleghi provenienti da tutto il mondo. Dopo tanto lavoro, deve ancora godere dei suoi frutti: gustarsi il film. In questi giorni è infatti impegnata nella preparazione di uno spettacolo in Cava dei Balestrieri per San Marino Antiqua.

Nel video l'intervista a Letizia Fabbri, stuntwoman




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