CINEMA Odissea: anche una sammarinese nella troupe di Christopher Nolan Si tratta di Letizia Fabbri, 34 anni, residente a Fiorentino, scelta come stuntwoman nel kolossal

Dalla piccola Repubblica al set di uno dei film più attesi degli ultimi anni. C'è anche un po' di San Marino nell'Odissea di Christopher Nolan. A portarla sul grande schermo è Letizia Fabbri, 34 anni, residente a Fiorentino, scelta come stuntwoman nel kolossal che ha attraversato mezzo mondo per raccontare il viaggio di Ulisse, in chiave moderna e personale. Le riprese del film – con un budget di 250 milioni di dollari, il più alto di sempre per il regista - sono durate circa 6 mesi tra Los Angeles, Italia (nell'isola di Favigana), Marocco, Grecia, Scozia e Islanda. Proprio in quest'ultimo Paese è entrata in gioco la stunt sammarinese, chiamata dal coordinatore italiano Gabriele Ragusa, su incarico della produzione: serviva una controfigura con caratteristiche fisiche simili a Elliot Page. Anche se poi i ruoli ricoperti saranno altri. Due settimane sulla costa sud dell'isola di ghiaccio e di fuoco, per partecipare all'iconica scena sulla spettacolare spiaggia di sabbia nera. Il momento in cui l'eroe omerico incontra le anime dei soldati caduti: Fabbri interpreta uno di loro. Lei e altri stunt riemergono dalla sabbia. Appare poi tra la folla di guerrieri che inseguono il condottiero e i suoi uomini in fuga. Dei quindici stuntman operativi in Islanda, soltanto quattro erano italiani. Lei l'unica sammarinese.

"È stata un'esperienza molto interessante, molto bella, che mi rimarrà per sempre - racconta Fabbri -. Quello che abbiamo fatto sono state principalmente azioni che normalmente attori o comparse non possono fare, quindi cose un po' più pericolose. Ho provato anche l'ebrezza appunto di essere tra quelli che escono dalla sabbia, che nel film si vede benissimo, e poi rincorrevamo gli attori principali".

Ma a colpirla non sono state solo le scene spettacolari. Sul set, racconta, Christopher Nolan crea un clima di grande collaborazione. Niente divismo: il regista segue le riprese sempre dietro la cinepresa, sul campo, mentre attori come il protagonista Matt Damon si fermano volentieri a scambiare qualche parola con la troupe. E in quell'ambiente internazionale, Letizia ha fatto conoscere anche San Marino ai colleghi provenienti da tutto il mondo. Dopo tanto lavoro, deve ancora godere dei suoi frutti: gustarsi il film. In questi giorni è infatti impegnata nella preparazione di uno spettacolo in Cava dei Balestrieri per San Marino Antiqua.

Nel video l'intervista a Letizia Fabbri, stuntwoman

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