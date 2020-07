WEDDING PLANNER Oggi a San Marino due nomi noti dell'organizzazione eventi per stranieri in Italia: Paolo Nassi e Jinane Kafrouny

Per qualcuno è il giorno più importante di tutta la vita. Per qualcun'altro è un evento a tutti gli effetti. Quello del matrimonio è un appuntamento in cui niente deve andare storto. La cui organizzazione, sempre più spesso, viene affidata a un professionista.

Ma se si è un Vip straniero, magari con la passione per il Belpaese, un wedding planner qualsiasi non basta. Ed è in questo settore che Paolo Nassi, insieme alla sua azienda, opera dal 1995. Organizzando eventi in Italia per nomi di primo piano del mondo dello spettacolo e dello sport. Eventi che, adesso, vorrebbe portare anche nella Repubblica del Titano.





I più letti della settimana: