La musica al centro dell'appuntamento dell'appuntamento odierno di Close Up che entra nelle case dei sammarinesi e degli italiani. Ospiti del Dg Carlo Romeo, in collegamento skype, Nicolò Ciarlo, alias Ripper Mookie, e Leonardo Cesari per parlare di rap e del loro brano realizzato in collaborazione. Appuntamento alle 18:55 su San Marino RTV.

