4 FEBBRAIO Oggi è la giornata Mondiale contro il Cancro Crescono i numeri delle diagnosi e, parallelamente, il peso economico delle cure sui sistemi sanitari

Oggi è la giornata Mondiale contro il Cancro.

Oggi 4 febbraio è la Giornata mondiale contro il cancro. Crescono i numeri delle diagnosi e, parallelamente, il peso economico delle cure sui sistemi sanitari: nel 2050 si stimano oltre 35 milioni di nuovi casi - +77% rispetto al 2022 - ed il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Henri Kluge, lancia un monito: "Non tagliare i budget sanitari europei". Dopo la direttiva Ue e la recente legge italiana, anche San Marino si muove per normare l'oblio oncologico. L'associazione oncologica sammarinese raccoglie firme per presentare un progetto di legge di iniziativa popolare.

