Oggi i funerali di Papa Francesco, fedeli in fila anche da venerdì sera

Questa mattina si tengono in Piazza San Pietro i funerali di Papa Francesco. Sin da ieri sera, migliaia di fedeli si sono messi in fila per poter partecipare alla cerimonia. Dopo l’apertura dei varchi alle 5:30, molti hanno corso per aggiudicarsi i pochi posti a sedere disponibili. Tanti i giovani presenti, molti dei quali erano a Roma per il loro Giubileo. Le misure di sicurezza sono rigidissime, con controlli approfonditi ai punti di accesso.

A rappresentare la Repubblica di San Marino sono presenti i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi; il Segretario di Stato agli Affari Esteri, Luca Beccari; l'Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini; e il Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti.

I funerali saranno trasmessi in diretta a partire dalle 9:30 anche su San Marino RTV.