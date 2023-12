LUTTO Oggi l'ultimo saluto a Don Marino Gatti

Oggi l'ultimo saluto a Don Marino Gatti.

Ci ha lasciato la vigilia di Natale don Marino Gatti, parroco di Mercatino Conca nella diocesi di San Marino - Montefeltro. Aveva 87 anni.

Fratello dell'ex segretario di Stato Gabriele Gatti, il parroco ha prestato servizio pastorale per tre decenni nella chiesa parrocchiale di Mercatino Conca dove oggi, alle 14:30, si celebreranno le esequie funebri. In precedenza era stato il parroco di Secchiano, Pietracuta, Montealtavelio e Piandicastello Don Marino era molto conosciuto a Rimini e a San Marino.

Aveva vissuto due esperienze missionarie, in Mozambico e in Brasile. Ha diretto per anni il Centro missionario diocesiano ed è stato responsabile della pastorale missionaria della Diocesi San Marino-Montefeltro.

Sostenitore della comunità Papa Giovanni XXIII, aveva ricevuto nel 2011 il premio "Angelo del nostro tempo" dai Capitani Reggenti Gatti e Fiorini e dal vescovo Negri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: