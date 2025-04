Oggi l’ultimo saluto a Padre Marco Malagoli: il ricordo di Comunione e Liberazione

Si tengono oggi, mercoledì 2 aprile alle ore 10:00 nella chiesa di San Quirino in Città, i funerali di Padre Marco Malagoli, figura centrale per la vita ecclesiale sammarinese e primo assistente spirituale di Comunione e Liberazione nella Repubblica. In una nota diffusa nelle scorse ore, la Comunità di CL ha espresso commozione e gratitudine, ricordando Padre Marco come presenza discreta e luminosa, capace di accompagnare con intelligenza e ironia il cammino di molti. Appassionato cultore del pensiero di don Giussani, ha guidato per anni la Scuola di Comunità, testimoniando con la vita la verità dell’incontro con Cristo. Padre Marco sarà sepolto al cimitero di Montalbo.