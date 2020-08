Oggi la cerimonia per ringraziare chi ha prestato la propria attività durante l'emergenza sanitaria

In Piazza della Libertà oggi, alle 17:15, la cerimonia pubblica di riconoscimento e gratitudine per coloro che hanno prestato la propria attività professionale e di volontariato durante l'emergenza Covid. Verranno conferite Medaglie al Merito di Prima Classe. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla nostra emittente, anche in streaming sulla nostra pagina facebook. Saranno presenti i Capitani Reggenti e i Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Interni, Sanità e Territorio. In caso di pioggia l'evento si svolgerà nell'atrio di Palazzo Pubblico con ingressi contingentati.