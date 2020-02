Oggi la Messa delle Ceneri in diretta facebook e su Rtv alle ore 18.00

Oggi la Messa delle Ceneri in diretta facebook e su Rtv alle ore 18.00.

Questo pomeriggio, alle 18, in diretta dagli studi di San Marino RTV sarà trasmessa la Messa del Mercoledì delle Ceneri, celebrata dal Vescovo di San Marino - Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi. Proprio dal Vescovo la richiesta di poter comunque celebrare la funzione, in uno dei momenti più importanti dell'Anno Liturgico, vista la decisione di sospendere - per l'emergenza Coronavirus - tutte le funzioni religiose che prevedano la presenza numerosa di fedeli



