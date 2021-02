Oggi Little Tony avrebbe compiuto 80 anni

Oggi Antonio Ciacci, conosciuto dal grande pubblico come Little Tony, avrebbe compiuto 80 anni. Originario del Titano, è vissuto prevalentemente in Italia, ma ha sempre mantenuto la cittadinanza sammarinese. Una passione per la musica, la sua, ereditata dai parenti di Chiesanuova: il padre Novino era cantante e fisarmonicista, lo zio Settembrino era chitarrista e i suoi fratelli Enrico e Alberto erano musicisti .

Dopo i primi spettacoli a Milano, sul finire degli anni '50, ha iniziato ad avere successo in Inghilterra. "A 16 anni - disse all'Ansa nel 2011 - sono andato a Londra senza una lira e senza sapere una parola di inglese a misurarmi con gente come Cliff Richard. Prendevo il treno a carbone e andavo a Manchester da dove andava in onda il programma 'Boys Meet Girls' che ha fatto la storia del rock in tv. L'anno dopo il programma si intitolava 'Wham!', è da qui che George Michael ha preso il nome della sua prima band, e io ero ospite fisso. Uno degli autori di Elvis scrisse per me 'Too Good', che arrivo' nella top 20 inglese nel 1959. Tornai in Italia senza una lira, con i jeans, il giubbotto di pelle da Teddy Boys alla Marlon Brando, gli occhiali da sole e volevo solo cantare in inglese. A Milano avevamo firmato un contratto con la Durium: avevamo fame, dormivamo in una pensione da 300 lire a notte e mangiavamo in un'osteria a 150 lire. Mi dissero che se volevo cantare in inglese avrebbero stracciato il contratto. Quelli della band (tra cui il fratello Enrico, chitarrista storico, tra l'altro delle colonne sonore di Ennio Morricone) mi convinsero ad accettare di cantare in italiano".



Una scelta che diede inizio alla sua lunga carriera di cantante e attore, che ha portato anche alla nascita di canzoni immortali come Cuore matto, Riderà e 24 mila baci, cantata in coppia con Adriano Celentano. Nel 2001 aveva inaugurato a Serravalle la cerimonia di apertura dei Giochi dei Piccoli Stati. La sua morte è avvenuta a Roma la sera del 27 maggio 2013 presso la clinica di Villa Margherita dove si trovava ricoverato da tre mesi a causa di un tumore ai polmoni.

Quattro anni fa, il 9 febbraio 2017, la sala polivalente di Serravalle ha cambiato nome in suo onore in "Auditorium Little Tony". Rtv gli aveva dedicato lo speciale "Little Tony e San Marino".

